توضيحات بشأن الاسئلة التي يكثر طرحها قُبيل قرعة موسم الحج 2023 في ليبيا

فيما يلي توضيحات بشأن الاسئلة التي يكثر طرحها قُبيل قرعة موسم الحج 2023 حيث من المقرر اقامة قرعة الحج يوم الثلاثاء القادم 9 مايو 2023.

⭕️ – هل هناك حج هذا العام؟

✅ – نعم هناك موسم حج هذا العام بعد تحديد عدد معين العام الماضي وتوقفهِ للعامين 2020 , 2021 بسبب جائحة كورونا.

⭕️ – من هي الجهة التي تُدير ملف حج هذا العام؟

✅ – الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة وهي أُنشئت مطلع العام 2022م.

⭕️ – كم سيكون عدد حجاج ليبيا؟

✅ – رجعت النسبة كما كانت عليه قبل جائحة كورونا والتي حددتها وزارة الحج والعمرة لدولة ليبيا بـ | 7800 حاجًا |.

⭕️ – ما هي الشروط والضوابط التي أعلنت عنها السلطات السعودية موسم حج هذا العام ؟

✅ – سمحت السلطات السعودية بالحج هذا العالم لكافة الفئات العمرية.

يُفضل أخذ التطعيمات التي تخص حجاج بيت الله، يُعلن عنها في وقت لاحق.

⭕️ – ما هي الآلية التي سيتم من خلالها أختيار حجاج ليبيا ؟

قرعةالحج _ يوم الثلاثاء القادم 19 شوال 1444هـ، الموافق 9 مايو 2023 موعداً موحداً لإقامة القرعة.

✅ سيكون جزء منهم من حجاج قرعة سنة 2020 الذين أخذنا منهم العام الماضي 40‎%‎، وباقي 60‎%‎ سيذهبون هذا العام بدون قرعة.

⭕️ – ما هي الآلية التي سيتم من خلالها أختيار حجاج ليبيا ؟ قرعةالحج _ يوم الثلاثاء القادم 19 شوال 1444هـ، الموافق 9 مايو 2023 موعداً موحداً لإقامة القرعة. ✅ سيكون جزء منهم من حجاج قرعة سنة 2020 الذين أخذنا منهم العام الماضي 40‎%‎، وباقي 60‎%‎ سيذهبون هذا العام بدون قرعة. أما حجاج قرعة سنة 2021 فستجرى لهم قرعة يوم الثلاثاء القادم لاختيار 40‎%‎ منهم، وسيكون منهم حجاج أسر الشهداء والمفقودين أيضاً.

حجاج سنة 2021 الذين لم يحالفهم الحظ في قرعة هذا العام سيحفظ حقهم وسيذهبون بدون قرعة عام 2024.

⭕️ – ما الفرق بين الحاج الأساسي والمرافق؟

✅ – الحاج الأساسي هو الاسم المضاف أولا في منظومة التسجيل، وأما المرافق فهو الشخص الذي يُضاف لاحقا ويكون مصاحبا للحاج الأساسي .

ولا يمكن إجراء أي تعديل الان .

⭕️ – كم ستكون التكلفة المالية للحج هذا العام؟

✅ – التكلفة تقررها الحكومة في وقت لاحق ومؤكد تقديم دعم من الدولة لم تُحدد قيمتهُ بعد، ويشمل هذا السعر: (السكن والنقل والطيران والإعاشة).

⭕️ -أين يكون سكن الحجاج هذا العام، ومن هي شركات النقل؟

✅ – سيكون السكن داخل المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف تحديدًا فنادق من فئة الـ 5 نجوم | فندق أنجم مكة، فندق شيراتون |، وفي المدينة المنورة فنادق من فئة الـ 5 نجوم بالمنطقة الشمالية للحرم النبوي الشريف.

✅ تم التعاقد مع شركة قائد كُبرى شركات النقل في المملكة العربية السعودية وتوفير أفضل وأحدث الحافلات لنقل الحجيج الليبين.

⭕️ – هل يمكنني الانتقال من تنسيقية لأخرى؟

✅ – بإمكانك الانتقال من تنسيقية لأخرى، ولكن في وقت محدد، ويكون السفر ضمن هذه التنسيقية وفق المطارات المتاحة لاحقا.

⭕️ – هل توجد إمكانية لتنازل الحاج بعد فوزه بالقرعة؟

✅ – الحج لبيت الله الحرام فريضة على الفور، وهو واجب على كل مسلم بالغ قادر عاقل، فلا يجوز لمن شارك في القرعة ونال شرف ظهور اسمه فيها التنازل خاصةً وأن حجتهِ ستكون حجةَ الفرضِ،

بالإمكان مراجعة تنسيقيات الحج والتعرف على شروط وضوابط التنازل إن وجدت.

⭕️ – هل يتم توزيع حصة الحج المخصصة لأسر الشهداء والمفقودين ومبتوري الأطراف عن طريق الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة؟

✅ – يتم اختيار هذه الفئة وإتمام إجراءاتهم عن طريق هيئة أسر الشهداء والمفقودين ومبتوري الأطراف، حيث يتم ذلك وفق آلية محددة لهم، ومن ثم يتم إحالة المخرجات من الجوازات وغيرها إلى الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة لإصدار تأشيرة الحج لهم.

⭕️ – هل يمكن لزوجة المواطن الليبي الغير ليبية الحج؟

✅ – ما تم خلال العام 2020م الذي أُجريت فيه القرعة أنهُ ينطبق على الزوجة الأجنبية ما ينطبق على المواطنة الليبية، ولكن خلال هذا الموسم لم يصدر عن هيئة الحج اي بيان أو توضيح بالخصوص.

⭕️ – هل يوجد برنامج للضم لمن تحصل على تأشيرة الحج من خارج ليبيا ؟

✅ – لا يوجد برنامج للضم في الوقت الحاضر، ولكن الأمر يُحدد خلال موسم الحج ووفق الإمكانيات المتاحة.

⭕️ – بعد ظهور اسمي في القرعة، ما الخطوة التالية؟

✅ – بعد ظهور اسمك في القرعة، سيتم التواصل معك عن طريق مشرفي التنسيقية التي تتبعها، وفي حال لم يتم ذلك؛ فيمكنك أخذ بيانات المنسق من خلال صفحتنا أو التواصل بالصفحة التابعة للهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة.

وننصحك خلال هذه الفترة بالتالي:

⭕️ – ما الفرق بين الحاج الأساسي والمرافق؟ ✅ – الحاج الأساسي هو الاسم المضاف أولا في منظومة التسجيل، وأما المرافق فهو الشخص الذي يُضاف لاحقا ويكون مصاحبا للحاج الأساسي . ولا يمكن إجراء أي تعديل الان . ⭕️ – كم ستكون التكلفة المالية للحج هذا العام؟ ✅ – التكلفة تقررها الحكومة في وقت لاحق ومؤكد تقديم دعم من الدولة لم تُحدد قيمتهُ بعد، ويشمل هذا السعر: (السكن والنقل والطيران والإعاشة). ⭕️ -أين يكون سكن الحجاج هذا العام، ومن هي شركات النقل؟ ✅ – سيكون السكن داخل المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف تحديدًا فنادق من فئة الـ 5 نجوم | فندق أنجم مكة، فندق شيراتون |، وفي المدينة المنورة فنادق من فئة الـ 5 نجوم بالمنطقة الشمالية للحرم النبوي الشريف. ✅ تم التعاقد مع شركة قائد كُبرى شركات النقل في المملكة العربية السعودية وتوفير أفضل وأحدث الحافلات لنقل الحجيج الليبين. ⭕️ – هل يمكنني الانتقال من تنسيقية لأخرى؟ ✅ – بإمكانك الانتقال من تنسيقية لأخرى، ولكن في وقت محدد، ويكون السفر ضمن هذه التنسيقية وفق المطارات المتاحة لاحقا. ⭕️ – هل توجد إمكانية لتنازل الحاج بعد فوزه بالقرعة؟ ✅ – الحج لبيت الله الحرام فريضة على الفور، وهو واجب على كل مسلم بالغ قادر عاقل، فلا يجوز لمن شارك في القرعة ونال شرف ظهور اسمه فيها التنازل خاصةً وأن حجتهِ ستكون حجةَ الفرضِ، بالإمكان مراجعة تنسيقيات الحج والتعرف على شروط وضوابط التنازل إن وجدت. ⭕️ – هل يتم توزيع حصة الحج المخصصة لأسر الشهداء والمفقودين ومبتوري الأطراف عن طريق الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة؟ ✅ – يتم اختيار هذه الفئة وإتمام إجراءاتهم عن طريق هيئة أسر الشهداء والمفقودين ومبتوري الأطراف، حيث يتم ذلك وفق آلية محددة لهم، ومن ثم يتم إحالة المخرجات من الجوازات وغيرها إلى الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة لإصدار تأشيرة الحج لهم. ⭕️ – هل يمكن لزوجة المواطن الليبي الغير ليبية الحج؟ ✅ – ما تم خلال العام 2020م الذي أُجريت فيه القرعة أنهُ ينطبق على الزوجة الأجنبية ما ينطبق على المواطنة الليبية، ولكن خلال هذا الموسم لم يصدر عن هيئة الحج اي بيان أو توضيح بالخصوص. ⭕️ – هل يوجد برنامج للضم لمن تحصل على تأشيرة الحج من خارج ليبيا ؟ ✅ – لا يوجد برنامج للضم في الوقت الحاضر، ولكن الأمر يُحدد خلال موسم الحج ووفق الإمكانيات المتاحة. ⭕️ – بعد ظهور اسمي في القرعة، ما الخطوة التالية؟ ✅ – بعد ظهور اسمك في القرعة، سيتم التواصل معك عن طريق مشرفي التنسيقية التي تتبعها، وفي حال لم يتم ذلك؛ فيمكنك أخذ بيانات المنسق من خلال صفحتنا أو التواصل بالصفحة التابعة للهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة. وننصحك خلال هذه الفترة بالتالي: أولا: اتق الله تعالى واعلم أن اختيارك هو شرف ونعمة لك، ومنة من الله سبحانه عليه، أن اختارك لتكون من ضيوفه من بين ملايين البشر.

ثانيا: بادل بالتفقه في هذه العبادة العظيمة، وذلك عن طريق الاستفادة من الكتب العلمية للعلماء الموثوقين، أو سماع الصوتيات من خلال الإذاعات الإسلامية المنتشرة، وبالسؤال عما أشكل عليك.

ثالثا: جهز النفقة الحلال، وتجهز بالطيب من أموالك.

ثالثا: جهز النفقة الحلال، وتجهز بالطيب من أموالك. رابعا: بادر بترك العادات السيئة، وعود نفسك الصبر.

خامسا: استعد بدنيا، فرحلة الحج جهاد، وتحتاج منك لجهود مضاعفة.

⭕️ – ما معنى (المجموعات الإشرافية)؟ وكيف يتم اختيار المشرفين عليها؟

✅ – تعمل حملة الحج الليبية على تقسيم الحجاج على مجموعات، بحيث تتكون كل مجموعة من: (48) حاجا وحاجة، ويتم تكليف مشرفٍ لكل مجموعة، ليقوم بإتمام إجراءات الحجاج والعمل على خدمتهم قبل وأثناء الموسم.

ويتم اختيار المشرفين عن طريق المنسقين، بالتنسيق مع فروع الهيئة وفق الشروط والمواصفات التي تضعها الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة.

يشار إلى أن الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة في ليبيا، أعلنت عن تحديد يوم الثلاثاء القادم 9 مايو 2023 ، موعداً موحداً لإقامة قرعة حج عام 1444 هـ 2023م.

وحسب هيئة شؤون الحج والعمرة عبر صفحتها بالفيسبوك تم خلال اجتماع نائب رئيس الهيئة”صبري البوعيشي” الخميس، مع مديري فروع الهيئة بالمناطق، تحديد أماكن وأزمنة إقامة قرعة المستهدفين لحج هذا العام لمن حالفهم الحظ من قرعة الحج في ليبيا 2021م.