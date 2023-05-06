فرع حجاج الجبل الاخضر ودرنة وطبرق يحدد موعد ومكان اجراء قرعة الحج 2023

اعلن فرع حجاج منطقة الجبل الاخضر ودرنة وطبرق للسادة الحجاج الفائزين بقرعة الحج عام 2021 م عن اجراء القرعة هذا العام لاختيار الفائزين ضمن النسبة المحددة من قرعة عام 2021 يوم الثلاثاء الموافق 9 مايو 2023.

وأوضح المكتب الاعلامي لفرع حجاج منطقة الجبل الاخضر في بيان صادر عنه، أن القرعة ستكون على تمام الساعة العاشرة صباحاً بمكتب مدينة البيضاء.

مع العلم بأن التنسيقيات التابعة للفرع هي : ( تنسيقية حجاج الجبل الأخضر و المكاتب التابعة لها – تنسيقية حجاج درنة والمكاتب التابعة لها – طبرق و المكاتب التابعة لها).