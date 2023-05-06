العكاري: تداول 50 مليار دينار خارج المصارف يخلق تشوها في الاقتصاد الليبي

قال عضو لجنة تعديل سعر الصرف بالمصرف المركزي مصباح العكاري، إنّ وجود عملة في التداول (أي خارج المصارف برقم يقارب 50 مليار دينار ) يعتبر تشوها في النظام المصرفي، داعيا إلي إعادتها للمصارف.

وأضاف العكاري، في منشور على صفحته الشخصية على فيسبوك، أن رجوع هذه الأموال إلي مكانها الصحيح وهي المصارف له عدة فوائد أهمها القضاء الكامل على مشكلة السيولة.

وأوضح العكاري أن هذه الأموال لا تقدم خدمة حقيقية من خلال الوسائل المشروعة، لأنها إما مكتنزة أو أنها تستخدم في المضاربة بالعملات الأجنبية، وفي الحالتين تعتبر غير صحية للاقتصاد الوطني.

وأشار العكاري إلى أن وجود هذه الأموال في المصارف يعد حماية لها و يعطي البنك المركزي القدرة علي تعديل ما بين الاحتياطيات الحرة والاحتياطيات المقيدة لمواجهة غطاء العملة التي في التداول.

وذكر العكاري أن رجوع الأموال إلى المصارف سوف يؤدي إلى زيادة الخصوم الإيداعية لدى المصارف الأمر الذي يعطي المصارف القدرة علي الزيادة في التوسع في الائتمان (القروض المصرفية)

وتابع العكاري: الثقة المصرفية مهمة جدا للاقتصاد لهذا يجب علينا المساهمة في الإصلاح وعدم ترك موسسة واحدة تواجه الإصلاح دون تعاون الآخرين.