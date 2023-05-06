فرنسا تخطط لإنفاق أكثر من 2 مليار دولار للتشجيع على ركوب الدراجات الهوائية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشفت بياناتٌ صادرة عن وزارة النقل الفرنسية، أن الحكومة تخطط لإنفاق 2.2 مليار يورو حتى عام 2027؛ لتحسين البنية التحتية الخاصة بركوب الدراجات الهوائية للتشجيع على استخدامها في إطار مسعى لتقليل استعمال السيارات.

وزير النقل الفرنسي كليمان بون؛ قال إن بلاده تستهدف مضاعفة شبكة مسارات الدراجات إلى مثلي حجمها وستُنفق الحكومة 275.35 مليون دولار سنوياً على مسارات جديدة للدراجات من 2023 حتى 2027، وستوجه بقية الميزانية إلى إجراءات أخرى لتشجيع استعمال الدراجات.

وأضاف الوزير الفرنسي، عن مخططات لزيادة شبكة مسارات الدراجات بالبلاد من 50 ألف كيلومتر حالياً إلى 80 ألفاً في 2027 و100 ألف بحلول 2030، مع منح المدن خارج العاصمة والمناطق الريفية الأولوية، وفقًا لوكالة اقتصاد الشرق.