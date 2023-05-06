طرابلس.. القبض على تشكيل عصابي يمتهن الغش في الصناعات الوطنية

أعلنت وزارة الداخليةـ اليوم السبت عن تمكن مكتب البحث الجنائي طرابلس من القبض على تشكيل عصابي يمتهن بيع واستبدال اسطوانات غاز الطهي المقلدة مما يعتبر غش في الصناعات الوطنية.

بعد ورود معلومات لفرقة التحري العام بمكتب البحث الجنائي بمديرية أمن طرابلس بشأن وجود أشخاص يقومون ببيع واستبدال أسطوانات غاز الطهي المقلدة عن طريق استبدالها بمستودعات الغاز التابعة لشركة البريقة.

زعليه باشر أعضاء الوحدة عمليات التحري وجمع المعلومات ؛ وتم ضبط شخصين داخل احدى المستودعات وهما يقومان باستبدال اسطوانات مقلدة.

وتم جلبهما إلى مقر المكتب وبالاستدلال معهما اعترفا بوجود شخص ليبي ومعه شخص اخر افريقي الجنسية يمتلك مستودع بمنطقة الدريبي ولديه حوالي خمسة عشر اسطوانة مقلدة ؛ كما افادا بأن صاحب المستودع يقوم باعطائهما مئة دينار مقابل كل اسطوانة يتم استبدالها.

وعلى الفور تم القاء القبض على صاحب المستودع والشخص الافريقي الذي معه وكذلك ضبط الاسطوانات المقلدة.

وبالاستدلال معهما اعترفا بان هذه الاسطوانات مقلدة وهما على علم بذلك ويقومان باستبدالها بمشاركة الشخصين الأخرين ؛ واتخذت كافة الاجراءات القانونية حيال المقبوض عليهم واحالته لمركز شرطة غوط الشعال.

يذكر بأن شركة البريقة لتسويق النفط قد نبهت من مخاطر الاسطوانات المقلدة مجهولة المصدر لما ينتج عنها من مخاطر على المواطنين لافتقارها للمعايير ومواصفات السلامة ؛ وقد سجلت عدة وفيات واصابات جراء هذه الاسطوانات المقلدة.

جدير بالذكر أن المادة 365 ((الغش ضد الصناعات الوطنية)) من قانون العقوبات الليبي تنص على المعاقبة بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز ألف دينار كل من عرض للبيع أو عمل بأي طريقة أخرى على ترويج منتجات صناعية في الأسواق الوطنية أو الأجنبية باسماء أو علامات أو أمارات مميزة مقلدة أو محرفة فتسبب بذلك في إلحاق ضرر بالصناعة الوطنية.