فرع حجاج تنسيقية منطقة الساحل الغربي يحدد موعد ومكان اجراء قرعة الحج 2023

اعلن فرع تنسيقية حجاج منطقة الساحل الغربي للسادة الحجاج الفائزين بقرعة الحج عام 2021 م عن اجراء القرعة هذا العام لاختيار الفائزين ضمن النسبة المحددة من قرعة عام 2021 يوم الثلاثاء الموافق 9 مايو 2023.

وأوضح منسق تنسيقية منطقة الساحل الغربي “عبدالله رمضان الحاجي” في بيان صادر عنه، أن القرعة ستكون عقب صلاة العصر بمسجد باب السلام الكائن بمدخل زوارة الشرقي على الطريق الساحلي.

مع العلم بأن التنسيقيات التابعة للفرع هي : ( صرمان – صبراتة – العجيلات – زوارة – الجميل – رقدالين – زلطن).

وعلى حجاج عام 2020 احضار جوازات سفرهم وعدد 3 صور شخصية على أن يكون الوجه بارز.