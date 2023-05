وزير الصحة بحكومة الوحدة يفتتح أقسامًا وعيادات طبية جديدة بمستشفى “ققم” العام ببلدية القرضة الشاطئ

افتتح وزير الصحة المكلف بحكومة الوحدة الوطنية “رمضان أبوجناح”، أقسامًا وعيادات طبية جديدة، بمستشفى “ققم” العام الواقع ببلدية القرضة الشاطئ.

ووفق وزارة الصحة، فقد جرى افتتاح الأقسام والعيادات لأول مرة داخل المستشفى الواقع في إحدى بلديات الجنوب، بعد استكمال أعمال تجهيزها.

وذكرت الوزارة أن الأقسام والعيادات الجديدة تتمثل في قسم النساء والولادة، وقسم العمليات بسعة سريرين، وقسم العناية الفائقة بسعة ثلاث أسرّة، وقسم الحضانات بسعة ست حضانات، وعيادة أسنان مجهزّة بجهاز أشعة، كما جرى تجهيز المختبر ومصرف الدم بالمستشفى بمعدات وأجهزة طبية جديدة.

بدوره أعرب بوجناح عن حرص حكومة الوحدة الوطنية على دعم وتحسين الخدمات الطبية في مختلف مدن ومناطق الجنوب، وتعزيز الخدمات التي يقدمها القطاع الصحي العام.

المصدر: وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية

