وزيرة الشؤون الاجتماعية : تم صرف الربع الأول من منحة الزوجة والأبناء

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية، بحكومة الوحدة الوطنية “وفاء الكيلاني، عن صرف مايفوق 4 مليار دينار ضمن الربع الأول للعام الثالث 2023 من منحة الزوجة والأبناء .

جاء ذلك خلال احتفالية وزارة الشؤون الاجتماعية لاطلاق المنصات الرقمية للخدمات المقدمة من الوزارة للمواطنين من خلال مجموعة من المنصات التي تم اطلاقها والتي تستهدف المواطنين فيما يتعلق بمنحة الزوجة والاولاد .

وقالت الكيلاني، أنه وزراة الشؤون الاجتماعية صرفت منحة الزوجة والأبناء في العام الاول مايفوق 4 مليار دينار كما صرفت ستة مليار دينار خلال العام الثاني بزيادة نصف مليون مستهدفة .

وأشارت الكيلاني، الى ان عدد منحة الزوجة والبنات فوق سن الـ18 من غير العاملات يفوق المليون وثلاثة مائة سيدة مشيرة الى اطلاق المنصة للتسجيل والاستفسار وتعديل البيانات وذلك للتسهيل على المواطن من جهد ووقت .

وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية، بحكومة الوحدة الوطنية الى السعي لرقمنة القطاع لتسهيل الخدمة للمواطن وتذليل الصعوبات وتقديم افضل الخدمات في ظل الحكومة .