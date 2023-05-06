تنسيقية حجاج منطقة طرابلس الكبرى تحدد موعد ومكان اجراء قرعة الحج 2023

اعلن فرع تنسيقية حجاج منطقة طرابلس الكبرى للسادة الحجاج الفائزين بقرعة الحج عام 2021 م عن اجراء القرعة هذا العام لاختيار الفائزين ضمن النسبة المحددة من قرعة عام 2021 يوم الثلاثاء الموافق 9 مايو 2023.

وأوضحت المنسقيات بمنطقة طرابلس الكبرى في بيان صادر عنها، أن القرعة ستكون عقب صلاة العصر في مجمع قاعات #ريكسوس لإستكمال باقي العدد المستهدف بالحج خلال هذا الموسم 1444هـ / 2023م.

مع العلم بأن التنسيقيات التابعة للفرع هي : ( تنسيقية طرابلس | أ | – تنسيقية طرابلس | ب | – تنسيقية طرابلس | ج | ).