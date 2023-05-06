اقتصاد

تونس.. انخفاض معدل التضخم خلال شهر أبريل

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

 

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أكد معهد الوطني للإحصاء، أن نسبة التضخم في ‏البلاد خلال شهر أبريل الماضي تراجعت بشكل طفيف إلى 10.1%، منخفضةً عن 10.03% خلال مارس.

وأوضح المعهد في بياناتٍ حديثة : «شهد نسق ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات تراجعا من 15.7% إلى 15.6 بالمائة، بينما تراجعت أسعار مجموعة النقل من 11.4% إلى 10.2% خلال نفس الفترة»

كما لفت البيان إلى أن «مؤشر أسعار الاستهلاك شهد ارتفاعا بنسبة 1.2% خلال أبريل 2023، ويعود للارتفاع المسجل في أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 6.7% وأسعار مجموعة الأغذية بنسبة 1.5% بانتهاء فترة التخفيضات الشتوية الموسمية التي تزامنت مع عيد الفطر» وفقًا لبيانات المعهد الوطني للإحصاء.

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