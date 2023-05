“الحويج”: حقق الاقتصاد الليبي في عهد حكومة الوحدة الوطنية أفضل نمو واكثر استقرار مالي مقارنة بالمنطقة المحيطة بها

قال وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج”، اليوم السبت خلال كلمته في افتتاح فعاليات معرض طرابلس الدولي في دورته الـ49، الذي تنظمه الهيئة العامة للمعارض برعاية وزارة الاقتصاد، بإن حقق الاقتصاد الليبي في عهد الحكومة أفضل نمو مقارنة بالمنطقة المحيطة بها واكثر استقرار مالي في هذه فترة وهذا مؤشر لتعزيز البيئة الاقتصادية والتجارية ونمو الاقتصادي المستدام والشفافية في كل اعمال الحكومة.

وأوضح “الحويج” بأن وفق البرنامج الذي نادى به رئيس الحكومة “عبد الحميد الدبيبة” واشارة ضوئية للعالم وللشعب الليبي بان حكومة الوحدة حكومة عودة الحياة، وبناء قطاع الخاص، مشيراً بأنها الرافعة الاقتصادية الفاعلة وعودة الحياة للمؤسسات المعارض في كل انحاء ليبيا والعودة لكافة المشاريع المتوقفة من10 سنوات.

وأكد “الحويج” بأن ازدهرت الشركات الوطنية وتوسع نشاطها في عهد الحكومة والتي مثلت في هذه الدورة بكل امكاناتها وانتاجها، وأن ستبني ليبيا الغد والجديدة، مضيفاً بأنه يجب التذكر الدورات الحقيقة التي حدث في سنة ماضية وهذه السنة من تطور حدث في عهد حكومة الوحدة الاقتصادية.

واختتم “الحويج” حديثه بالقول بتأكيد أن السنة القادمة سيعج معرض طرابلس الدولي بغالبية الدول للمشاركة فيه، وحكومة الوحدة حكومة السلام والامن والاستقرار والتنمية الاقتصادية رغم الظروف التي تمر بها البلاد.

