مصدر يوضح أخر مستجدات الافراجات المالية الخاصة بهذه الوزارة

أفاد مصدر خاص من أعضاء لجنة الملاك بوزارة الثقافة عن اخر مستجدات الإفراجات المالية لوزارة الثقافة.

وقال المصدر في تصريحات اعلامية أن الجهود مستمرة لإنهاء وقفل هذا الملف، ولكن إلى الآن لم يتم تحديد موعد للافراجات بخصوص وزارة الثقافة.

وأضاف “دخل علينا أمر جديد وهو تبعية المكاتب الثقافية لوزارة الحكم المحلي وهذا الأمر اخر حسم الافراجات المالية”، مشيراً إلى التوصل لحل قريباً بإذن الله تعالى، ولكن توقيت الافراجات غير محدد إلى الان.

وطمأن المصدر أنه سيتم خلال أيام قليلة إدخال الملاك في منظومة الإفراجات المالية بالكامل لمن لديه قرار مباشرة تنسيب وملفه موجود في الوزارة ومتكامل”، وأيضاً من قام بتعبئة الاستبيان أيضاً سيكون مستهدف بالإفراجات المالية”.