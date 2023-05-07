تغيير جديد.. المركزي يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاحد 07 مايو 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاحد 07 مايو 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7541 دينار، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.2385 دينار، والجنيه الاسترليني 6.0051 دينار، والدولار الكندي 3.5543 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2437 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2676 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2946 دينار، والدينار التونسي 1.5652 دينار، والدرهم المغربي 0.476 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: