قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” يوم السبت في كلمته خلال افتتاح فعاليات الدورة الـ49 لمعرض طرابلس الدولي بمشاركات محلية ودولية، أن التطور الحاصل في انعقاد المعارض الدولية في ليبيا وغيرها من الفعاليات الكبرى، مؤشر واضح لما وصلت له ليبيا من استقرار، يجب الاستمرار فيه ودعمه، على حد قوله.

وأثنى “الدبيبة” على جهود وزارة الاقتصاد بحكومته والعاملين فيها وشركات القطاع الخاص للنهوض بالاقتصاد الوطني، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تطوير الهيئة العامة للمعارض لتعود ليبيا إلى خارطة الاستثمار الدولي.

ويذكر أن الدورة الـ49 للمعرض الذي تنظمه الهيئة العامة للمعارض، تنعقد خلال المدة من 7 حتى 13 مايو الجاري، بمشاركة 150 شركة محلية و25 شركة أجنبية من تونس والجزائر وتركيا وماليزيا وأندونيسيا وإسبانيا، إضافة إلى الغرفة التجارية الأمريكية.

The post “الدبيبة”: التطور الحاصل في انعقاد المعارض الدولية في ليبيا مؤشر واضح لما وصلت إليه من استقرار appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا