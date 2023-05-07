خاص..”الكيلاني”: لقد تم صرف الربع الأول من منحة الزوجة والأبناء

صرحت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية “وفاء الكيلاني” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: أن الوزارة صرفت منحة الزوجة والأبناء لما يفوق 4 مليارات في العام الأول وفي العام الثاني كانت ما يفوق 6 مليارات ونص مليون دينار، كما صرفت خلال الربع الأول لهذا العام ما يقارب 4 مليارات.

كما أشار إلى أن منحة الزوجة والبنات غير العاملية بلغت أكثر من مليون مستهدفة، كما أن باب التسجيل لا يزال مفتوحاً عن طريق المنصة التي أطلقتها الوزارة.

كما أوضحت “الكيلاني” أن الوزارة أطلقت منصة الخدمات الرقمية لمنحة الزوجة والأبناء والتي ستسهل خدمات الاستفسار وتعديل البيانات، كما تم اليوم وتدشين الموقع الإلكتروني للوزارة بعد التحديث والتطوير.

وأشارت الوزيرة أن هذه المنصة لتحويل الرقمي واستجابة لتعليمات رئيس الحكومة بخصوص التحول الرقمي للقطاع لتدليل الصعوبات التي يواجهها المواطنون ولتقريب الخدمات لهم وتمكين الوزارة من تقديم الخدمات الإلكترونية منها منحة الزوجة والأبناء.

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