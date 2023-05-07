المركزي: الدولار يرتفع واليورو ينخفض

الوطن| رصد
ارتفع سعر صرف الدولار أمام الدينار خلال تعاملات في السوق الرسمية، اليوم الأحد، مسجلا 4.75 دينار مقابل 4.74 دينار، يوم الخميس.
وتراجع سعر اليورو إلى 5.23 دينار مقارنة بـ5.26 دينار الخميس، في حين ارتفع الجنيه الإسترليني إلى 6 دنانير مقابل 5.97 دينار الأسبوع الماضي، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.
وعلى صعيد سلة العملات العربية، حافظ الدينار التونسي والريال السعودي على مستوى 1.56 دينار و1.26 دينار على التوالي. كما ثبت اليوان الصيني والليرة التركية عند مستوى 0.24 دينار و0.68 دينار على التوالي أيضا.
وتاليا أسعار العملات:
|العملة
|الوحدة
|متوسط
|بيع
|شراء
|الدولار الأمريكي
|دولار واحد
|4.7541 د.ل
|4.766 د.ل
|4.7422 د.ل
|اليورو
|يورو واحد
|5.2385 د.ل
|5.2516 د.ل
|5.2254 د.ل
|الجنيه الاسترليني
|جنيه واحد
|6.0051 د.ل
|6.0201 د.ل
|5.9901 د.ل
|الدولار الكندي
|دولار واحد
|3.5543 د.ل
|3.5632 د.ل
|3.5454 د.ل
|الدولار الاسترالي
|دولار واحد
|3.2102 د.ل
|3.2182 د.ل
|3.2022 د.ل
|الفرنك السويسري
|فرنك واحد
|5.3378 د.ل
|5.3511 د.ل
|5.3244 د.ل
|الكرونر السويدي
|كرونر واحد
|0.4677 د.ل
|0.4689 د.ل
|0.4665 د.ل
|الكرونر النرويجي
|كرونر واحد
|0.4498 د.ل
|0.4509 د.ل
|0.4487 د.ل
|الكرونر الدنمركي
|كرونر واحد
|0.703 د.ل
|0.7048 د.ل
|0.7013 د.ل
|الين الياباني
|100 ين
|3.53 د.ل
|3.53 د.ل
|3.52 د.ل
|الريال السعودي
|ريال واحد
|1.2676 د.ل
|1.2707 د.ل
|1.2644 د.ل
|الدرهم الاماراتي
|درهم واحد
|1.2946 د.ل
|1.2979 د.ل
|1.2914 د.ل
|الدينار التونسي
|دينار واحد
|1.5652 د.ل
|1.5691 د.ل
|1.5613 د.ل
|الدينار الجزائري
|10 دينار
|0.352 د.ل
|0.353 د.ل
|0.351 د.ل
|الدرهم المغربي
|درهم واحد
|0.476 د.ل
|0.4771 د.ل
|0.4748 د.ل
|اوقية موريتانية
|100 اوقية
|1.39 د.ل
|1.39 د.ل
|1.39 د.ل
|فرنك افريقي
|فرنـك
|0.008 د.ل
|0.008 د.ل
|0.008 د.ل
|الروبل الروسي
|10 روبل
|0.613 د.ل
|0.613 د.ل
|0.613 د.ل
|الليرة التركية
|ليـرة
|0.2437 د.ل
|0.2443 د.ل
|0.2431 د.ل
|الايوان الصيني
|إيوان واحد
|0.6881 د.ل
|0.6898 د.ل
|0.6863 د.ل
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