المركزي: الدولار يرتفع واليورو ينخفض

الوطن| رصد

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الدينار خلال تعاملات في السوق الرسمية، اليوم الأحد، مسجلا 4.75 دينار مقابل 4.74 دينار، يوم الخميس.

وتراجع سعر اليورو إلى 5.23 دينار مقارنة بـ5.26 دينار الخميس، في حين ارتفع الجنيه الإسترليني إلى 6 دنانير مقابل 5.97 دينار الأسبوع الماضي، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وعلى صعيد سلة العملات العربية، حافظ الدينار التونسي والريال السعودي على مستوى 1.56 دينار و1.26 دينار على التوالي. كما ثبت اليوان الصيني والليرة التركية عند مستوى 0.24 دينار و0.68 دينار على التوالي أيضا.

وتاليا أسعار العملات: