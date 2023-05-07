خاص .. وكيل شركة المدار “على النيابة العامة لمكافحة الفساد الإسراع في إتخاذ الإجراءات”

صرح الوكيل الشامل الجوال الجديد زليتن “سليم بن طاهر” لصدى الاقتصادية حول آخر مستجدات الشكوى المقدمة للنائب العام “الصديق أحمد الصور” في شهر 1 من السنة الجارية بأن النيابة العامة لمكافحة الفساد استدعت المشكوا فيه مدير الإدارة التجارية بشركة المدار الجديد مدراء تابعين للإدارة التجارية أكثر من مرة .

وأضاف “بن طاهر”ً أنه لم يستجبوا للاستدعاء الصادر من نيابة مكافحة الفساد والامتثال للنيابة العامة لسماع أقوالهم والتحقيق معهم ويتمتعون بكامل حريتهم ويمارسون أعمالهم دون الالتفات للاستدعاء بل يسافرون للخارج دون أن يلبوا استدعاء النيابة وكأنهم يقولون ما استدعاء النيابة إلا حبراً على ورق.

وطالب “بن طاهر” من النيابة العامة لمكافحة الفساد الإسراع في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المشكوا فيه لإتمام التحقيق وامتثال الجميع واحتكامهم للقانون المشرع الوحيد والسلطة العليا في الدولة وإن التراخي والتباطؤ في مثل هذه الأمور يضعف الجهات القضائية أمام الشعب عليه، ونأمل إتخاد إجراءات أكتر حزم من سابقاتها ونحن كلنا ثقة في الأجهزة القضائية.

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