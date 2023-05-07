لانوفيل تريبيون: براميل النفط مازالت غير مستقرة في ليبيا بسبب الوضع الأمني للبلاد

ذكرت صحيفة “لا نوفيل تريبيون” الناطقة باللغة الفرنسية أن النفط يعتبر أحد مصادر الطاقة الحيوية التي دعمت الاقتصاد العالمي لأكثر من قرن حيث أنه المصدر الرئيسي للطاقة المستخدمة في النقل والصناعة وتوليد الكهرباء .

وقالت الصحيفة أن الطلب العالمي على النفط له تأثير مباشر على أسعار الطاقة مما يؤثر بدوره على النمو الاقتصادي والتضخم والتجارة الدولية وبالتالي فإن التقلبات في أسعار النفط يمكن أن يكون لها تداعيات على الإستقرار الاقتصادي للبلدان المصدرة للنفط وعلى تكاليف الاستيراد للبلدان التي تعتمد على الوقود الأحفوري .

وتابعت الصحيفة بالقول أن ليبيا تمتلك احتياط نفطي بقيمة “48.3 “مليار برميل ولكن الوضع السياسي والأمني غير مستقر إلى وقتنا هذا حيث تعاني ليبيا من عدم الإستقرار السياسي والعنف منذ سقوط معمر القذافي في عام 2011 كما أن المنافسات بين الفصائل والجماعات المسلحة تعرقل الإنتاج وتصدير النفط وتواصل الجهود الدولية لإنشاء حكومة مستقرة وموحدة جديدة في ليبيا .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية