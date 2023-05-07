موقع ايطالي: النفط والغاز ملف حاضر بقوة على طاولة النقاش بين حفتر والحكومة الايطالية

ذكر موقع “informazioni” الإيطالي أن الجنرال خليفة حفتر التقى في روما بوزير الخارجية والتعاون الدولي أنطونيو تاجاني يوم الخميس خلال محادثة استمرت ساعتين كما أبرم حفتر اتفاقًا قبل بضعة أشهر مع رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة وعاد بالتالي إلى كونه محاورًا حاسمًا في ليبيا .

وقال الموقع: لا نعرف ما هو الحقيقي حول موضوع الاجتماع في روما ولكن قضية النفط والغاز كانت حاضرة بقوة علي طاولة النقاش بين حفتر والحكومة الإيطالية كما تسعى إيطاليا لمشروع حكومي لتصبح مركزًا للطاقة في البحر الأبيض المتوسط ​​بين إثيوبيا والجزائر وليبيا وأذربيجان .

وتابعت الصحيفة بالقول أن الاستثمارات في ليبيا مقابل 8 مليارات يورو لبلد مثل ليبيا هو رقم مذهل والآن يرغب الكثيرون في الجلوس حول الطاولة ،حيث سيتم تقسيم الكعكة بين الغرب والشرق الليبي الملئ بموارد الغاز وإذا كانت إيطاليا تعتزم تحرير نفسها من روسيا من الناحية النفطية فإن حفتر الذي يحكم برقة هو محاور ضروري للحكومة ومهم بالنسبة إلى ايطاليا .

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