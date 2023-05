قال محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” اليوم الاحد خلال كلمته في المؤتمر السنوي الحادي والعشرين لهيئة الأيوفي، بإن دور المركزي ورؤيته في إطلاق اعمال المصارف الاسلامية، وتهيئة البيئة الملائمة وفق أفضل الممارسات، وأهمية التعاون بين مختلف المؤسسات الداعمة والراعية للصيرفة الإسلامية، ومواكبة التطورات المتسارعة وبخاصة في مجال التحول الرقمي.

وذلك بحضور كل من محافظ بنك البحرين المركزي، ورئيس مجلس امناء الأيوفي، وعدد من محافظي البنوك المركزية، ومدراء المصارف والشركات الرائدة في صناعة الصيرفة الإسلامية، وتم خلال المؤتمر توقيع اتفاقية تعاون إطارية بين مصرف ليبيا المركزي وهيئة الأيوفي في مجال التدريب والاستشارات،

وحسب المكتب الاعلامي للمركزي فأنه تم تكريم “الكبير” وتسليمه الدرع الخاص بضيف الشرف.

The post “الكبير”: دور المركزي ورؤيته في إطلاق اعمال المصارف الاسلامية وفق أفضل الممارسات appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا