تنسيقية حجاج فرع منطقة بنغازي تحدد موعد ومكان اجراء قرعة الحج 2023

اعلن فرع تنسيقية حجاج منطقة بنغازي للسادة الحجاج الفائزين بقرعة الحج عام 2021 م عن اجراء القرعة هذا العام لاختيار الفائزين ضمن النسبة المحددة من قرعة عام 2021 يوم الثلاثاء الموافق 9 مايو 2023.

وأوضحت تنسيقية الحج بمنطقة بنغازي وضواحيها في بيان صادر عنها، أن القرعة ستكون الساعة الثامنة والنصف صباحاً إلى عيادة الرعاية الصحية بجوار السفارة الايطالية منطقة وسط البلاد والدعوة عامة، لإستكمال باقي العدد المستهدف بالحج خلال هذا الموسم 1444هـ / 2023م.

وأشار البيان إلى اصحطاب صورة شخصية بخلفية زرقاء لغرض اجراء الكشف الطبي مع العلم بأن نماذج الكشف الطبي موجودة بالعيادة.