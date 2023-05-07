هيئة الحج والعمرة بالمنطقة الوسطى (مصراتة) تنوه بشأن قرعة الحج 2023

اعلنت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة فرع الوسطى (مكتب مصراتة) للسادة الحجاج الفائزين بقرعة الحج عام 2021 م عن اجراء القرعة هذا العام لاختيار الفائزين ضمن النسبة المحددة من قرعة عام 2021 يوم الثلاثاء الموافق 9 مايو 2023.

ونوهت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة فرع الوسطى في بيان صادر عنها، بضرورة الحضور إلى مقر جمعية الإمداد الخيرية خلف مراقبة الاقتصاد مصراتة.

وأشار البيان إلى إحضار المستندات التالية: