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مركز الرقابة يعلن اغلاق سوق ثلاجات اللحوم السبعة بالكامل

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أعلن مركز الرقابة على الاغذية والادوية، اليوم الاحد عن اغلاق سوق ثلاجات اللحوم السبعة بالكامل – لحين ملائمته بالمواصفات الصحية و القياسية الليبية المعتمدة.

وفي جولة تفتيشية لمفتشوا مركز الرقابة على الاغذية والادوية وحدة سوق الجمعة رفقة جهاز الردع لمكافحة الارهاب و الجريمة المنظمة فرقة حماية وتأمين طرابلس المركز وجهاز الحرس البلدي استهدفت ثلاجات حفظ و تخزين اللحوم بسوق السبعة للتاكد من توفر المواصفات المطلوبة لبيع اللحوم والتي اسفرت عن قفل العديد منها نتيجة مخالفات صحية و اخرى قياسية من سوء التخزين ودرجة التبريد و وجود لحوم فاسدة وسوء نظافة.

وتم احالة المخالفين للجهات ذات الاختصاص.

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