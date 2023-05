“وزير الصحة” يوقّع الدفعة السادسة من قرارات تسوية الدرجات الوظيفية للعناصر الطبية والطبية المساعدة

وقّع وزير الصحة المكلف “رمضان أبوجناح” اليوم الأحد الدفعة السادسة من قرارات تسوية الدرجات الوظيفية للعناصر الطبية والطبية المساعدة العاملة بالجهات التابعة لوزارة الثحة.

حيث سيتم تسليم هذه القرارات للمستشفيات والمراكز الطبية والجهات الأخرى، لإدخال التسويات في المنظومة المالية ليتسنى لوزارة المالية صرف مرتبات الموظفين وفق الدرجات الوظيفية الجديدة.

وجرت مراسم التوقيع بحضور رئيس لجنة تسوية المرتبات سالم الرزيقي، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية “محمد المجعي” ومدير إدارة الموارد البشرية “محيي الدين انويجي” وممثلين عن حراك العناصر الطبية والطبية المساعدة المطالب بتسوية الدرجات الوظيفية لموظفي القطاع.

