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تنويه جديد من مصرف ليبي بشأن توفير خدمة ويسترن يونيون

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نوه مصرف شمال أفريقيا، الاحد عن توفر خدمة تحويل الاموال ويسترن يونيون في عدد من فروع المصرف بتخفيض 30‎%‎ على العمولات .

وأفاد مصرف شمال أفريقيا، عن توفر خدمة ويسترن يونيون في الفروع التالية (الرئيسي – صرمان – حي الأندلس – وادي الربيع – وكالة سيدي السائح – صبرته – شحات).

وتُمكن الخدمة من تحويل الأموال بسرعة وأمان من ليبيا إلى جميع أنحــــاء العالـــــــــــــم.

للإستفادة من الخدمة قم بزيارة الفرع مع تعبئة النموذج الخاص بالخدمة.

خطوات الإرسال كالتالي:-

  • بعد تعبئة النموذج المعد لهذا الغرض.
  • تتم عملية الدفع للقيمة المراد تحويلها.
  • إستلام إيصال التحويل.

ملاحظة: جاري العمل على توفير الخدمة في كافة الفروع

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المشهد

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