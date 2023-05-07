تنويه جديد من مصرف ليبي بشأن توفير خدمة ويسترن يونيون

نوه مصرف شمال أفريقيا، الاحد عن توفر خدمة تحويل الاموال ويسترن يونيون في عدد من فروع المصرف بتخفيض 30% على العمولات .
وأفاد مصرف شمال أفريقيا، عن توفر خدمة ويسترن يونيون في الفروع التالية (الرئيسي – صرمان – حي الأندلس – وادي الربيع – وكالة سيدي السائح – صبرته – شحات).
وتُمكن الخدمة من تحويل الأموال بسرعة وأمان من ليبيا إلى جميع أنحــــاء العالـــــــــــــم.
للإستفادة من الخدمة قم بزيارة الفرع مع تعبئة النموذج الخاص بالخدمة.
خطوات الإرسال كالتالي:-
- بعد تعبئة النموذج المعد لهذا الغرض.
- تتم عملية الدفع للقيمة المراد تحويلها.
- إستلام إيصال التحويل.
ملاحظة: جاري العمل على توفير الخدمة في كافة الفروع
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