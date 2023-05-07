تنويه جديد من مصرف ليبي بشأن توفير خدمة ويسترن يونيون

نوه مصرف شمال أفريقيا، الاحد عن توفر خدمة تحويل الاموال ويسترن يونيون في عدد من فروع المصرف بتخفيض 30‎%‎ على العمولات .

وأفاد مصرف شمال أفريقيا، عن توفر خدمة ويسترن يونيون في الفروع التالية (الرئيسي – صرمان – حي الأندلس – وادي الربيع – وكالة سيدي السائح – صبرته – شحات).

وتُمكن الخدمة من تحويل الأموال بسرعة وأمان من ليبيا إلى جميع أنحــــاء العالـــــــــــــم.

للإستفادة من الخدمة قم بزيارة الفرع مع تعبئة النموذج الخاص بالخدمة.

خطوات الإرسال كالتالي:-

بعد تعبئة النموذج المعد لهذا الغرض.

تتم عملية الدفع للقيمة المراد تحويلها.

إستلام إيصال التحويل.

ملاحظة: جاري العمل على توفير الخدمة في كافة الفروع