لجنة مشروع مصفاة الجنوب تعقد اجتماعها الأول

عُقِد اليوم الأحد، بمقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، الاجتماع الأول للجنة التسييرية لمشروع مصفاة الجنوب، بحضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة فرحات بن قدارة وأعضاء المجلس، ورئيس وعضو لجنة الإدارة بشركة “زلاف ليبيا”.

وأفادت الصفحة الرسمية للمؤسسة على فيسبوك، بأن الاجتماع خُصِص لمناقشة آخر التطورات بالمشروع واتخاذ الإجراءات لتذليل العراقيل والصعوبات التي تواجه تنفيذه.

وتم خلال الاجتماع تقديم عرض مرئي عن المشروع متصمناً نسبة الإنجاز التي وصلت إليها الشركة والمقترحات التي من شأنها المساعدة على سرعة التنفيذ.

واختتم رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط رئيس اللجنة التسييرية الاجتماع موجهاً بضرورة بذل المزيد من الجهد لإتمام المشروع حسب المدد المحددة لذلك.

كما أكد بن قدارة على ضرورة مساهمة شركة “زلاف ليبيا” في برامج التنمية المكانية والاهتمام بالمناطق المجاورة للمصفاة.

يُشار إلى أن شركة “زلاف ليبيا” وقعت عقد مشروع إنشاء مصفاة الجنوب مع ائتلاف شركة “هاني ويل – يو أو بي” الأمريكي في الثامن من مارس الماضي.

وتهدف المؤسسة الوطنية للنفط بهذا المشروع إلى رفع المعاناة وتوفير الوقود والمحروقات والمساعدة في إحداث التنمية المكانية لمناطق الجنوب.

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