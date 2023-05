للجنة تيسيرية لمشروع مصفاة الجنوب تعقد اجتماعها الاول بحضور “بن قدارة”

ناقش رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة” اليوم الاحد خلال الاجتماع الاول للجنة تيسيرية لمشروع مصفاة الجنوب، التطورات بالمشروع واتخاذ الاجراءات لتذليل العراقيل التي تواجه تنفيذه، بحضور عضوي المؤسسة و ورئيس وعضو لجنة الادارة بشركة زلاف ليبيا.

وقدم خلال الاجتماع عرض مرئي عن المشروع متضمنًا نسبة الانجاز التي وصلت اليها الشركة والمقترحات التي من شانها المساعدة على سرعة التنفيذ.

وأكد “بن قدارة” على ضرورة مساهمة شركة زلاف في برنامج التنمية المكانية والاهتمام بالمناطق المجاورة للمصفاة، موجهاً بضرورة بذل مزيد من الجهد لاتمام المشروع حسب المدة المحددة.

بالاشارة الى ان شركة زلاف وقعت عقد مشروع انشاء مصفاة الجنوب مع ائتلاف شركة كل من ، هاني ويل- يو أو بي، الامريكي في 8-مارس من هذا العام.

وحسب المكتب الاعلامي للوطنية للنفط فأنه الهدف من هذا المشروع هو رفع المعاناة وتوفير الوقود والمحروقات والمساعدة في احداث التنمية المكانية لمناطق الجنوب.

