“مختار الجديد” يعلق على ما يتداول حيال انهيار الدولار وقرب انتهاء هيمنته

علق الخبير الاقتصادي “مختار الجديد” على ما يتداول حيال انهيار الدولار الامريكي وقرب انتهاء هيمنته في ظل تراجع قوته في الاسواق العالمية.

وقال مختار الجديد في منشور له على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك ” لنترك الحديث العاطفي عن انهيار الدولار وانهيار أمريكا الاسبوع القادم أو الشهر القادم أو حتى السنة القادمة جانباً، فالموضوع أكبر بكثير من سوق المشير”.

وأضاف “للرد على هذا الكلام سأتحدث بالأرقام وبنقاط موجزة:

1_ حوالي 60% من احتياطيات دول العالم بالدولار .. بمن فيهم روسيا و الصين التي تبلغ احتياطياتها مايعادل ثلاثة ترليون دولار .. وانهيار الدولار يعني تبخر هذه الاحتياطات والثروات فهل هناك دولة في العالم تريد انهيار الدولار !!

2_ قبل عشرين سنة كان نصيب الدولار من احتياطيات دول العالم 70% وانخفض حوالي 10% خلال عشرين سنة . هذا يعني انه حتى لو أرادت دول العالم كالصين وروسيا التخلص من دولاراتها فالأمر يحتاج عشرات السنوات .

3_ 75% من التجارة العالمية البالغ 25 ترليون دولار تتم بالدولار . وهذا رد على من يقولون ان احد اسباب قوة دولار بسبب بيع النفط بالدولار . والحقيقة ان حجم سوق النفط لا يتعدى ثلاثة ترليون دولار سنويا .

4_ الأسباب الظاهرة لقوة الدولار هي قوة الاقتصاد الأمريكي وايضا استخدامه في التجارة العالمية وايضا لانه يمثل اكثر من نصف احتياطيات العالم من النقد الأجنبي ولكن هناك سبب اخر اكثر أهمية.

5 _ السبب الرئيسي الذي يقف وراء قوة الدولار هو الديون المقومة بالدولار . ليست ديون الخزانة الأمريكية فقط وإنما ديون كل دول العالم.