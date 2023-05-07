السفارة الفرنسية تفتتح مركزاً مهنياً لإعادة دمج المقـاتلين السابقين في جنزور بطرابلس

افتتحت السفارة الفرنسية لدى ليبيا مركزًا مهنيًا لإعادة دمج المقاتلين السابقين في جنزور بالعاصمة طرابلس.

وبحسب وسائل اعلام أكدت السفارة أن مركز “متألق” المهني الجديد في جنزور سيُساعد المقاتلين السابقين على إعادة الاندماج في سوق العمل الليبي.

وتمول فرنسا والاتحاد الأوروبي المركز وتنفذه منظمة سوبر نوفا غير الحكومية بالشراكة مع وزارة العمل والتأهيل بحكومة الدبيبة. وسيُقدم تدريبًا مهنيًا ومساعدة في تسريع الأعمال إلى 200 شخص.

والمركز مكون من طابقان يضمان 22 غرفة ومُقام على مساحة 800 متر مربع، وهذا البرنامج هو المرحلة الثانية من مشروع تم إطلاقه عام 2021 واستفاد منه 200 مقاتل ليبي سابق من مدينتي الزنتان ومصراتة.

ويتضمن البرنامج خطة لمساعدة السلطات الليبية على تصميم وتنفيذ مشروع شامل ومستدام قبل نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.