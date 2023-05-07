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خبير اقتصادي: “مركزي ليبيا” لا يستطيع تخفيض سعر الصرف .. لهذا السبب!

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

رأى أستاذ الاقتصاد أحمد المبروك أن المصرف المركزي لا يستطيع تخفيض سعر الصرف وأن البرنامج فشل، فالسعر المرتفع تسبب في انخفاض الدخل الحقيقي والطلب على النقد الأجنبي ما زال مستمراً وفقا للسعر الجديد المعمول به.

وأكد المبروك في تصريحات نشرها موقع “العربي الجديد” أن تخفيض سعر الصرف سيحدث استنزافاً للنقد الأجنبي.

وأشار المبروك وفي تصريحاته إلى أن تحركات سعر الصرف ترتبط بالتضخم مباشرة من خلال زيادة أسعار الواردات، أو الأسعار المحلية للسلع والخدمات وبالتالي تتراجع الدخول الحقيقية مع ارتفاع الأسعار وسط استمرار أزمة السيولة.

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