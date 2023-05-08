تغييرات جديدة.. المركزي يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاثنين 08 مايو 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاحد 07 مايو 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7503 دينار، مسجلاً انخفاضاً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.2457 دينار، والجنيه الاسترليني 6.0112 دينار، والدولار الكندي 3.5547 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2436 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2666 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2936 دينار، والدينار التونسي 1.5626 دينار، والدرهم المغربي 0.4756 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: