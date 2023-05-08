بالأرقام: بيان المركزي يفصح عن إيرادات ونفقات الدولة حتى 30 أبريل

كشف بيان مصرف ليبيا المركزي حتى 30 أبريل عن إجمالي الإيرادات والتي بلغت 31.9 مليار ، والنفقات التي بلغت 24.9 مليار .

وتتمثل في إيرادات مبيعات النفط 19.1 مليار ، إتاوات نفطية 1.7 مليار ، إتاوات نفطية سابقة 10.3 مليار ، الضرائب 297 مليون ، الجمارك 59 مليون ، الإتصالات 150 مليون، بيع المحروقات بالسوق المحلي 90 مليون ، إيرادات أخرى 229 مليون .

بينما النفقات بلغت إجماليها 24.9 مليار ، وتتمثل في الباب الأول المرتبات 18.3 مليار، النفقات التسييرية 1.7 مليار ، التنمية 915 مليون، الدعم 4 مليار ، الطوارئ صفر .

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