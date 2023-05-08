“أفريكا أنتجلينس”: مفاوضات مع شركات إيطالية وفرنسية وإماراتية لاستكشاف حوض غدامس

قال موقع “أفريكا أنتجلينس” أن المؤسسة الوطنية للنفط قد بدأت في التفاوض مع ثلاث شركات نفط كبرى بشأن تطوير واستكشاف حقول النفط والغاز في الكتلة NC7 في حوض غدامس.

وأضاف الموقع أن الشركات المتفاوضة هي “إيني “الإيطالية وتوتال الفرنسية وأدنوك الإماراتية التي تديرها الدولة الإماراتية برئاسة وزير الصناعة سلطان أحمد الجابر.

وتابع الموقع أن الإمارات قد أصبحت بالفعل مؤثرة للغاية في السياسة الليبية لأنها واحدة من الرعاة الدوليين لخليفة حفتر منذ عام 2021، وقد قام بن زايد آل نهيان بتسهيل المناقشات بين حفتر و الدبيبة في الأشهر الأخيرة.

وأشار الموقع إلى أن الإمارات قد استحوذت أيضا على مصلحة مالية في ليبيا، وهو ما ينعكس في تزايد عدد خطابات الاعتماد بين يناير ومارس، حيث تم توجيه 42٪ من خطابات الاعتماد الليبية إلى دولة الإمارات، وهي الآن الوجهة الأولى قبل تركيا، بمقدار 244 مليون دولار،