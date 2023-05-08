صعود أسعار الذهب في السوق الليبي الاثنين 08 مايو 2023

فيما يلي اخر تحديث لأسعار الذهب والفضة في العاصمة طرابلس (اليوم الاثنين) 08/05/2023م وتشمل الكسر والجديد والمستعمل و المسبوك:

سعر اونصة الذهب اليوم :

آونصة الذهب 2024 $

سعر كسر الذهب اليوم :

▪️لما تبيع :

▪️كسر ذهب 18 ب257.00 دينار

▪️كسر ذهب 21 ب299.83 دينار

▪️كسر ذهب 22 ب314.11 دينار

▪️كسر ذهب 24 ب342.66 دينار

سعر الذهب المستعمل اليوم:

▪️ذهب مستعمل 18 – شراء

ب285 ~295 دينار

▪️ذهب مستعمل 21

ب330 ~350 دينار

سعر الذهب الجديد :

▪️ذهب جديد 18

ب325 ~360 دينار

▪️ذهب جديد 21

ب365 ~380 دينار

سعر الفضة اليوم:

▪️فضة كسر ب2.55 ~2.85 دينار

▪️لما بتشري :

▪️فضة جديدة :

▪️ب09 ~25 دينار على حسب العيار