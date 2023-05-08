المركزي: نفقات مجلس النواب والجهات التابعة بلغت أكثر من 374 مليون دينار

كشف مصرف ليبيا المركزي في بيان له عن إجمالي مصروفات مجلس النواب والجهات التابعة له والتي تجاوزت 374 مليون حيث بلغ مصروفات ديوان المجلس حوالي 47.348 مليون دينار، والمجلس الأعلى للقضاء 4.500 مليون دينار، ودار الافتاء الليبية 3.374 مليون دينار، والمحكمة العليا13.916 مليون، المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أكثر من 4 مليون، والهيئة العليا لتطبيق معايير تولي المناصب العامة حوالي 138 ألف، والمجلس التخطيط الوطني 1.990 مليون دينار.

كما بلغت مصروفات مجلس الثقافة العام 921 ألف، ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية حوالي أكثر من 132 مليون، ومركز الرقابة الإدارية 79.424مليون دينار، وهيئة الرقابة الإدارية- المنطقة الشرقية حوالي 12.362 مليون، وديوان المحاسبة 35.969 مليون دينار، وديوان المحاسبة المنطقة الشرقية أكثر من 15.125 مليون دينار، وهيئة صياغة الدستور 1.125.

وبلغت مصروفات المركز الإعلامي الليبي للدراسات والاستشارات القاهرة (الخارجي) 4.238مليون، والمركز الإعلامي الليبي للدراسات والاستشارات القاهرة (المحلي) 1343 ألف، والمجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان 2.343مليون دينار،ومجلس الأمن القومي 14.080 مليون، وكلية العلوم الشرعية الإفتاء حوالي 41 ألف دينار بإجمالي مصروفات للمجلس الوجهات التابعة له 374.634 مليون دينار

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