رئيس لجنة تنفيذ مساهمات ليبيا في المنظمات الدولية يؤكد بتسديد مستحقات الدولة خلال العام 2022

عقدت اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء بشأن تنفيذ مساهمات المؤسسات الليبية للمنظمات الدولية والسياسية عن العام 2023 اجتماعها الثاني، اليوم الاثنين لمتابعة مساهمات الدولة الليبية في جميع المنظمات الدولية، بعد توضيح النشاط القائم بينها وبين المنظمات، ومدة استحقاق قيمة المساهمة.

وأكد رئيس اللجنة بأن ليبيا قامت بتسديد مستحقات خلال العام 2022 المحال إليها من الجهات المحلية، معتبرا أهمية انتظام الدولة الليبية في ذلك سيساهم في تطوير التعاون بين المؤسسات الليبية والمؤسسات الدولية.

ويذكر أن اللجنة شكلت بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 325 لعام 2022 لمعالجة ملف المساهمات الليبية بالمنظمات الدولية المتأخر لسنوات، بمشاركة كافة الجهات بالدولة.

