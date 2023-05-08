كشف مصرف ليبيا المركزي عن إجمالي الإيراد والإنفاق العام منذ 1 يناير 2023 إلى 30 أبريل 2023, حيث بلغ إجمالي الإيراد العام 31.9 مليار دينار، والإنفاق بلغ 24.9 مليار دينار.

وأوضح المركزي في تقريره الشهري، أن إيرادات بيع النفط بلغت19.1 مليار دينار، وإتاوات النفط بلغت 1.7 مليار، بينما بلغت إتاوات النفط عن السنوات السابقة 10.3 مليار دينار.

وذكر المركزي أن إيرادات الضرائب بلغت 279 مليونا، بينما بلغت إيرادات الجمارك 59 مليونا, وأن إيرادات الاتصالات 150 مليونا، والمحروقات بالسوق المحلي 90 مليونا, و229 مليون دينار إيرادات أخرى.

وفيما يخص الإنفاق العام، بين المركزي أن باب المرتبات بلغ 18.3 مليار دينار، وباب النفقات التسييرية 1.7 مليار، وباب الدعم 4 مليارات، وباب التنمية 915 مليونا، بينما كان باب الطوارئ صفرا.

وتابع المركزي أن إيرادات النقد الأجنبي الموردة خلال الفترة المذكورة بلغت 6.3 مليار دولار،فيما بلغت استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة ذاتها 15.1 مليار دولار.

وذكر المصرف أن مصروفات مجلس الوزراء والجهات التابعة له بلغت أكثر من 636 مليون دينار ومصروفات المجلس الرئاسي والجهات التابعة له تجاوزت 204 ملايين، ومجلس النواب والجهات التابعة له أكثر من 374 مليونا، والمجلس الأعلى للدولة 13 مليونا.

المصدر: مصرف ليبيا المركزي

The post خلال 4 أشهر من 2023.. إيراد ليبيا يتجاوز 31 مليار دينار والإنفاق يبلغ 24 مليار دينار appeared first on ليبيا الأحرار.

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