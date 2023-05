منذ يناير إلى أبريل 2023.. المركزي يكشف الإيراد والإنفاق والعام للدولة

أعلن مصرف ليبيا المركزي أنّ إجمالي الإيرادات خلال الـ4 أشهر الأولى من العام الجاري بلغت 31.9 مليار دينار، وأنّ إجمالي الإنفاق بلغ 24.9 مليار دينار.

وأوضح المصرف المركزي أنّ الإيرادات الموردة إليه من النقد الأجنبي خلال ذات الفترة 6.3 مليار دولار، وأنّ إجمالي الاستخدامات والالتزامات القائمة بلغت 15.1 مليار.

وذكر المركزي أنّ إيرادات بيع النفط بلغت19.1 مليار دينار، وإتاوات النفط بلغت 1.7 مليار، بينما بلغت إتاوات النفط عن السنوات السابقة 10.3 مليار دينار.

وبيّن المركزي أنّ إيرادات الضرائب بلغت 279 مليونا، بينما بلغت إيرادات الجمارك 59 مليون, وأنّ إيرادات الاتصالات 150 مليون، والمحروقات بالسوق المحلي 90 مليون, و229 مليون دينار إيرادات أخرى.

وأضاف المركزي أنّ باب المرتبات بلغ 18.3 مليار دينار، وباب النفقات التسييرية 1.7 مليار، وباب الدعم 4 مليارات، وباب التنمية 915 مليون، بينما كان باب الطوارئ صفر.

وتابع المركزي أنّ إنفاق مجلس النواب والجهات التابعة له تجاوزت 374 مليون دينار، والمجلس الأعلى للدولة 13 مليون، والمجلس الرئاسي والجهات التابعة 204 مليون، وحكومة الوحدة الوطنية 636 مليون دينار.

