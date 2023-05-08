مصرف ليبيا المركزي: مصروفات مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية بلغت 636 مليون

كشف تقرير مصرف ليبيا المركزي عن قيمة إنفاق مجلس الوزارء بحكومة الوحدة الوطنية والجهات التابعة له الفترة من 1 يناير إلى غاية 30 أبريل حيث بلغت قيمة المصروفات ديوان مجلس الوزارء 37.754 مليون دينار ، وبلغت قيمة المصروفات بمركز المعلومات والتوثيق برئاسة الوزارء 469 ألف دينار ، وبلغت قيمة المصروفات للأمانة العامة للتكامل الليبي السوداني 53ألف دينار، وبلغت قيمة المصروفات بالجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة 1.016 مليون ، وبلغت قيمة المصروفات بالجهاز التنفيذي للطيران الخاص 12.368 مليون دينار ، وبلغت قيمة المصروفات باللجنة العليا للطفولة 409ألف دينار ، وبلغت مصروفات المركز الوطني لتطوير الاقتصادي 1.871 ألف دينار

كما بلغت مصروفات المركز الوطني لدعم القرار 1.720 مليون دينار ، وبلغت مصروفات المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون 2.497 مليون دينار ، وبلغت قيمة مصروفات الهيئة العامة للمعلومات 2.864 مليون دينار ، وبلغت قيمة المصروفات للجهات الأمنية 352.723 مليون دينار ،وبلغت قيمة مصروفات جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية 19.525 مليون دينار ، وبلغت قيمة المصروفات بصندوق ليبيا للمساعدات والتنمية 875 ألف دينار.

هذا وبلغت قيمة المصروفات بقناة ليبيا الرسمية 3.215 مليون دينار وبلغت قيمة المصروفات بقناة ليبيا الوطنية 40.215 مليون دينار وبلغت قيمة المصروفات بمركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية والأمنية 33.333 مليون دينار ، وبلغت قيمة المصروفات بمصلحة التخطيط العمراني 8.712 مليون دينار وبلغت قيمة المصروفات بمعهد تاجورني مالطا 19.712 مليون دينار ، وبلغت قيمة المصروفات بمفوضية المجتمع المدني 645 ألف وبلغت قيمة المصروفات بهيئة المشروعات العامة 4 مليون دينار

وأوضح التقرير أن مصروفات هيئة دعم وتشجيع الصحافة بلغت 7.555 مليون دينار وبلغت قيمة المصروفات وكالة الأنباء الليبية 2.912 مليون وبلغت قيمة المصروفات جهاز إدارة المدنية القديمة طرابلس 4.484 مليون دينار وبلغت قيمة المصروفات المركز الوطني الإدارة الأزمات 500 ألف دينار وبلغت قيمة المصروفات الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي 656 ألف دينار وبلغت قيمة المصروفات جهاز تنمية وتطوير الجنوب 825 ألف دينار وبلغت قيمة المصروفات جهاز تنمية وتطوير المنطقة الوسطى 788 ألف دينار.

وبلغت قيمة المصروفات جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية 65.755مليون دينار وبلغت قيمة المصروفات بصندوق إعمار مدينة مرزق 725 ألف دينار ،وبلغت قيمة المصروفات بمجمع القرآن الكريم 1.259 مليون دينار، وبلغت قيمة المصروفات جهاز الطيران الإلكتروني 4 مليون دينار وبلغت قيمة المصروفات صندوق إعمار جنوب طرابلس وسهر الجفارة 500 ألف دينار ،وبلغت قيمة المصروفات صندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة 500 ألف دينار وبلغت قيمة المصروفات صندوق إعمار مدنية سرت 500 ألف دينار ،وبلغت قيمة المصروفات المنطقه الاقتصادية مصراتة 500 ألف بإجمالي مصروفات مجلس الوزراء والجهات التابعة له 636.861 مليون دينار.

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