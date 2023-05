فريق طبي من روما يصل طرابلس ويستقبل حالات “ضمور العضلات” من كافة مناطق البلاد

بدأ الفريق الطبي الزائر من دولة إيطاليا إجراء كشوفات طبية للحالات المستعجلة من مرضى ضمور العضلات في تخصصات جراحة العمود الفقري، وضمور العضلات وأمراض القلب، في المستشفى الجامعي بالعاصمة طرابلس.

ووصل إجمالي الحالات التي خضعت للفحوصات الطبية إلى أكثر من مئة حالة بين المناطق الشرقية والجنوبية والغربية والوسطى، حسب إحصائيات اللجنة العلمية المختصة بجهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية.

وإلى جانب الفحوصات العلاجية، تهدف الزيارة الطبية للفريق الإيطالي إلى دعم المدارك العلمية محليا عبر تبادل الخبرات وتوسعة التجارب، وفق تعبير جهاز الخدمات العلاجية

ووصل الفريق الإيطالي إلى طرابلس الجمعة الماضية، وذلك على هامش المؤتمر الدولي لتوطين العلاج بالداخل الذي ينظمه جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية يومي 12 و13 يونيو القادمين، تحت شعار “عودة الحياة بتوطين العلاج”.

كما كشف الجهاز عن زيارة مرتقبة لفريق طبي من دولة أوكرانيا في مايو القادم، في أمراض العيون المختلفة، موضحا أنه سيتخذ من مستشفى العيون بطرابلس مكانا لاستقبال الحالات من كافة مناطق البلاد.

المصدر: جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية

