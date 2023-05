“المركزي”: بلغ اجمالي الايرادات عن اربعة الاشهر الاولى من هذا العام 31.9 مليار دينار

كشف مصرف ليبيا المركزي، اليوم الاثنين عن بيان الايرادات و الانفاق من فترة 1-1 حتى 30-4-2023، حيث بلغ اجمالي الايرادات 31-مليار دينار، فيما بلغ اجمالي الانفاق 24.9 مليار دينار، ومنها باب المرتبات الذي بلغ 18.3 مليار دينار وباب الرابع الدعم وصل إلى 4 مليار دينار.

وأوضح المركزي خلال بيانه عن الايراد والانفاق بأنه بلغ اجمالي الانفاق بمجلس الوزراء والجهات التابعة له 636 مليون و 861 ألف دينار، فيما بلغ اجمالي الانفاق بمجلس النواب والجهات التابعة له، 374 مليون و 618 الف دينار.

وأضاف “المركزي” في بيانه بأنه بلغ اجمالي الانفاق لوزارة المالية 8 مليار و 424 ألف دينار، فيما بلغ اجمالي مصروفات المجلس الرئاسي 204 مليون دينار، كما وصل الانفاق للهيئة العامة للاوقاف 73 مليون و 381 الف دينار.

كما كشف المركزي بأن بلغ اجمالي الانفاق للمجلس الاعلى للدولة 13 مليون و 778 ألف دينار، فيما بلغ اجمالي المصروفات للشركة العامة للكهرباء مليار و 143 مليون دينار.

