خاص.. المركزي يأذن للمصارف بمنح صلاحيات للتمويلات لتغطية الاعتمادات لتوريد الأضاحي

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على تعليمات مصرف ليبيا المركزي بشأن منح المصارف العاملة بليبيا صلاحيات منح التمويلات اللازمة لتغطية الاعتمادات المستندية لتوريد أضاحي العيد لشركات توريد المواشي واللحوم بصيغة تمويل المشاركة بما لا يتجاوز 70% للمصرف و %30% للزبون.

مع تحمل المصرف المسئولية القانونية في شأن الضمانات التي يراها مناسبة لاسترجاع حقوقه، ودفع دفعة مقدمة على قوة الاعتماد المستندي المراد فتحه لتوريد اضاحي العيد بما لا يتجاوز 30% من قيمة الاعتماد المستندي الواحد وفي حالة التغطية الجزئية تكون الدفعة المقدمة %30 من قيمة الاعتماد وتعادل مشاركة الزبون في تغطية الاعتماد، وتكون اقصى مدة للزبون لتسديد نسبة مشاركة المصرف في قيمة الاعتماد المستندي 30 يوم من تاريخ وصول الاضاحي إلى المنافذ الليبية عليه.

عليه طالب مدير إدارة الرقابة في مراسلة موجهة للمصارف إيلاء الموضوع الاهتمام الكامل ووضع التعليمات المذكورة أعلاه موضع التنفيذ شريطة التقيد بباقي الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية على أن ينتهي العمل بهذه التعليمات يوم 2023/06/20.

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