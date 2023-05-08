المركزي: إجمالي الإيرادات في الأربع أشهر الأولى من 2023 بلغت 31,9 مليار دينار والانفاق 24,9 مليار دينار

أعلن مصرف ليبيا المركزي الاثنين، أن إجمالي الإيرادات خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2023 بلغت 31,9 مليار دينار والانفاق 24,9 مليار دينار.

وذكر المركزي في بيان له أن إيرادات النقد الأجنبي الموّردة إلى المصرف بلغت 6.3 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي الاستخدامات والالتزامات القائمة خلال نفس الفترة 15.1 مليار دولار.

وفيما يخص المرتبات أوضح المركزي أنها تمثل 74% من إجمالي الإنفاق من يناير حتى أبريل 2023 حيث بلغت 18 مليار دينار، منها مبلغ 7.6 مليار دينار أحيل إلى مراقبات الخدمات المالية في البلديات ويمثل نسبة 42‎%‎ من باب المرتبات.

وبين المركزي أن نفقات مجلس النواب بلغت 374 مليون دينار، والمجلس الأعلى للدولة 13.7 مليون دينار ، بينما بلغت نفقات المجلس الرئاسي 204 مليون دينار، ومجلس الوزراء بحكومة الدبيبة 636 مليون دينار.