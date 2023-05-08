خاص.. “صدى الاقتصادية” تنشر تقرير المركزي الخاص بمبيعات النقد الأجنبي على كافة المستويات

بلغ إجمالي إستخدامات المصارف من النقد الأجنبي خلال الفترة (1/1 –حتى 30 / 04 /2023 ) نحو 6,558,056,183 دولار، مُقابل5,918,227,641 دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2022، بزيادة قدرها نحو 639,828,542 دولار أي بمعدل نمو بلغ 10.8% وفق التقرير الذي تحصلت صدى الاقتصادية عليه من المصرف المركزي والذي يفصح عن كافة مبيعات النقد الأجنبي على مستوى البلاد والدول والشركات والسلع .

كما إحتل المصرف التجاري الوطني الترتيب الأول كأكثر المصـــارف إستخداماً للنقد الأجنبي خلال الفترة (1/1 – حتى 30/04/2023) مسجلاً حصة سوقية بلغت 14.6%، حيثُ بلغ إجمالي المبالغ نحو 959,628,959 دولار، فيما جاء مصرف الوحدة في المرتبة الثانية بقيمة بلغت 795,210,720دولار.

كما بلغ عدد الشركات والمصانع والجهات العامة والجهات الأخرى ( 1,195) مستفيد والتي تمت الموافقة على طلباتهم خلال الفترة (1/1 – حتى 30 / 04 /2023) للحصول على النقد الأجنبي ، بعدد طلبات بلغ نحو 5,012طلب، معظم هذه الطلبات لتغطية الأعتمادات المستندية.

حيث أن دولة الإمارات العربية المتحدة حصلت على نحو 41.7% من تحويلات المصـــــارف لتغطية الإعتمادات المستندية أوالحوالات الأخرى متصدرة الترتيب الأول كأكثر البلدن المستفيدة تم جاءت دولة تركيا في المرتبة الثانية .

أما السلع أو الخدمات ذات المنشأ التركي جاءت في الترتيب الأول ، ثم جاءت واردات السلع أو الخدمات ذات المنشأ الصيني في المرتبة الثانية ، تم السلع أو الخدمات ذات المنشأ المصري في لمرتبة الثالثة .

حيث أن شركة ظل التين لصناعة الألبان ومشتقاتها وشركة النسيم للصناعات الغذائية تصدرتا شركات القطاع الخاص كأكثر الشركات التي إستخدمت النقد الأجنبي ، فيما جاءت شركة ليبيانا للهاتف المحمول في الترتيب الأول عن شركات القطاع العام

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