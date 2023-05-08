ارتفاع أسعار النفط تزامناً مع تلاشي مخاوف الركود

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، حيث بدأت تتلاشى المخاوف من الركود في الولايات المتحدة ، والتي أدت إلى انخفاض الأسعار لثلاثة أسابيع متتالية للمرة الأولى منذ نوفمبر.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.6 % إلى 75.73 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، 0.6 % فأصبح 71.79 دولارًا للبرميل، بحسب رويترز.

وأدّت المخاوف من أن الأزمة المصرفية الأمريكية ستبطئ الاقتصاد وتقوّض الطلب على الوقود في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم وبالتالي انخفض مؤشر برنت بنسبة 5.3 بالمئة الأسبوع الماضي، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 7.1 بالمئة.

وفي نفس الوقت ساعد تقرير الوظائف الأمريكية الجيد لشهر أبريل، وضعف الدولار، وتوقعات خفض الإمدادات في الاجتماع القادم لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، المعروفين باسم أوبك +، في يونيو، على انتعاش المؤشرات القياسية بنحو 4 بالمئة لكل يوم الجمعة.

وقال “إدوارد مويا” المحلل في “أواندا” “أسعار الخام تحاول الاستقرار مع انتظار تجار الطاقة لمعرفة ما إذا كان يتعين على أوبك + الإشارة إلى استعدادهم لخفض الإنتاج أكثر.

وقال محللو بنك “جولدمان ساكس” إن المخاوف بشأن الطلب على المدى القريب بسبب الضغط في النظام المصرفي الأمريكي والتباطؤ الصناعي وارتفاع الإمدادات العالمية بسبب الامتثال المحدود لتخفيضات أوبك + “مبالغ فيها”.

ويتوقع أن تعلن الولايات المتحدة عن أرقام تضخم أسعار المستهلكين لشهر أبريل يوم الأربعاء، مما قد يوفر مزيداً من الأدلة على تحركات أسعار الفائدة وسط توقعات واسعة بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيوقف رفع أسعار الفائدة مؤقتاً.