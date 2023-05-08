خاص.. “صدى الاقتصادية” تنشر البيان الأول لرئيس ومجلس أعضاء مصرف السراي

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على بيان رئيس وأعضاء مجلس إدارة مصرف السراي للتجارة والإستثمار .

وقال البيان الذي إنفردت صدى بنشره عبر رئيس مجلس إدارة المصرف “نعمان البوري” أنه في يوم الخميس الموافق 04/05/2023 تم تبليغنا أنا وأعضاء مجلس إدارة المصرف بقرار السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم (103) لسنة 2023 بشأن تعيين لجنة إدارة مؤقتة لمصرف السراي مدته ستة أشهر و بحضور ثمانية موظفين من مصرف ليبيا المركزي، مبلغين أمانة السر والإدارة التنفيذية بتسليمهم مهام مجلس الادارة بالمصرف للجنة المؤقتة المكلفة من قبل مصرف ليبيا.

وإيماناً منّا بدولة القانون نتقبل قرار المحافظ رقم (103) لسنة 2023 لتعيين لجنة الادارة الموقته لمدة ستة اشهر حفاظاً على سير عمل المؤسسة، مع إحتفاظنا بحقنا في التقاضي بشأن القرار المشار اليه.

هذا وإلى حين استكمال الإجراءات القضائية، نأمل من السادة بالإدارة التنفيذية وكافة العاملين بالمصرف التعاون التام مع اللجنة المُكلفة وتذليل كُل ما يعترضها من صعوبات لإنجاز مهمتها المؤقتة، والتي نكن لها فائض الثقة والإحترام في حرصها على مصلحة المؤسسة ومساهميها وزبائنها.

وبهذا الشأن نود أن نؤكد بأن أتيب صلب مالياً ويعمل تحت مظلة القانون مع تطبيق المعايير الدولية ويعدّ من أفضل المصارف الليبية في تقديم الخدمات المتميزة والحلول الرقمية المبتكرة، ونحن فخورون بما وصلنا إليه اليوم.

وفي الختام قال: أودّ أن أشكر إدارة وموظفي المصرف على إلتزامهم وإخلاصهم، وإن ما حققه أتيب يعود الفضل فيه إلى العمل المتواصل لكل فرد فيه، كما نشكر المساهمين وجميع شركائنا على ثقتهم ودعمهم المستمر ونقدر شراكتهم مؤكدين لهم على قوة وتماسك مؤسستهم إدارياً ومالياً، ونؤكد إلتزامنا بمواصلة تعاوننا معهم وتحقيق الأهداف المنشودة والمحددة في مختلف المشاريع و الخدمات.

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