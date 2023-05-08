تقرير مصرف ليبيا المركزي: استخدامات النقد الأجنبي تتجاوز 15 مليار دولار

كشف تقرير مصرف ليبيا المركزي أن استخدمات النقد الأجنبي من 1 يناير إلى غاية 30 إبريل بلغت لمرتبات العاملين بالخارج 80 مليون دولار كما بلغت استخدمات النقد الأجنبي للعلاج بالخارج 14 مليون دولار وبلغت استخدمات المؤسسة الوطنية للنفط 304 مليون دولار، وبلغت حوالات لصالح جهات آخرى 31 مليون دولار.

وبلغت مصروفات جهاز الإمداد الطبي 160 مليون دولار كما بلغت استخدمات الشركة العامة للكهرباء 148 وبلغت استخدمات التعليم والتعليم العالي 15 مليون دولار وبلغت استخدمات جهات آخرى 39 مليون دولار وبلغت الالتزامات السابقة لجهات العامة 7.700 مليار دولار بإجمالي استخدمات والتزامات الدولة 8.491 مليار دولار

وبلغت استخدمات النقد الأجنبي للمصارف التجارية للاعتمادات المستندية 3.664 مليار دولار وبلغت الحوالات 90 مليون دولار وبلغت استخدمات الأغراض الشخصية 2.804 مليار دولار بإجمالي استخدمات بلغ 6.558 مليار دولار

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