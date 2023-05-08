خاص..مركز الدراسات الإستراتيجية في السودان يكشف لصدى عن طريقة إرسال النفط الليبي والدعم من قبل خليفة حفتر إلى السودان

صرح مدير مركز العاصمة للدراسات الإستراتيجية في السودان حسن شايب دنقس حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الإثنين حيث قال: أن قائد القوات المسلحة شرق البلاد خليفة حفتر لعب دوراً كبيراً فيما جرى من المحاولة الإنقلابية من قبل الدعم السريع إذ أن حفتر وفر الدعم اللوجستي لهذه العملية ليس بالنفط فقط .

وأضاف دنقس لصحيفة صدى الاقتصادية أنه لا يمكن لليبيا من تقديم دعم مالي للسودان خاصةً في ظل عدم إختيار رئيس وزراء سوداني وحكومة تنفيذية معينة لذلك إن كان هنالك أي دعم مالي سيكون بطرق ملتوية للدعم السريع .

وأكد دنقس أن خليفة حفتر يدعم السودان نفطياً من خلال قاعدة “الشفروليت” التي كانت تتمركز بها قوات الدعم السريع بمحاذاة الحدود مع ليبيا إلا أنه و بعد إندلاع المواجهات تم قصف هذه القاعدة من قبل سلاح الجو السوداني و سيطرته عليها وبذلك فقد الدعم السريع أهم منفذ كان من خلاله يستلم الدعم اللوجستي من حفتر .

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