وزير الخدمة المدنية يناقش سير عمل المعاهد الفنية المتوسطة

التقى وزير الخدمة المدنية محمود أبونعامة بمدير مكتب المعاهد الفنية والمتوسطة ومدير الشؤون الإدارية والمالية بالمكتب ونائب مدير معهد جردينة المتوسط للمهن الشاملة.

وحضر الاجتماع أيضًا مدير مركز الإدارة العامة والتطوير المؤسسي بجامعة بنغازي، وعدد من رؤساء ومديري مكاتب الوزارة.

وتم خلال اللقاء تناول مواضيع عديدة منها سير عمل مكتب المعاهد الفنية المتوسطة بصورة عامة، والعوائق التي تواجهه من الناحية الفنية والإدارية والتدريبية.

كما تم تحديد موعد لقاء جديد لتكوين ورش عمل مشتركة مع الوزارة وتقديم دراسة على سوق العمل الحالي وما يتطلبه المستقبل؛ حتى يتسنى وضع أسس وقواعد لحل المشاكل التي تواجه القطاع الفني المتوسط بالدولة والرقي به.