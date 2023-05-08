خاص: بالأرقام والتفاصيل.. “البوري” يُعدد إنجازات السراي في رسالة إلى الإدارة التنفيذية وفريق عمله

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على رسالة رئيس مجلس إدارة مصرف السراي للتجارة الإستثمار للإدارة التنفيذية وفريق العمل.

حيث قال: السيدات والسادة الزملاء في أتيب إنه في يوم الخميس الموافق 04/05/2023 تم تبليغنا أنا وأعضاء مجلس إدارة المصرف بقرار السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم (103) لسنة 2023 بشأن تعيين لجنة إدارة مؤقتة لمصرف السراي مدته ستة أشهر و بحضور ثمانية موظفين من مصرف ليبيا المركزي، مبلغين أمانة السر والإدارة التنفيذية بتسليمهم مهام مجلس الادارة بالمصرف للجنة المؤقتة المكلفة من قبل مصرف ليبيا.

وتابع؛ وإيماناً منّا بدولة القانون نتقبل قرار المحافظ رقم (103) لسنة 2023 لتعيين لجنة الإدارة الموقتة لمدة ستة أشهر حفاظاً على سير عمل المؤسسة، مع إحتفاظنا بحقنا في التقاضي بشأن القرار المشار اليه.

أولاً: وقبل كل شيء، أودّ أن أشكر إدارة وموظفي أتيب على التزامهم وإخلاصهم ما حققه أتيب يعود الفضل فيه إلى العمل المتواصل لكل فرد فيه، وأتوجه بالشكر إلى زملائي في مجلس الإدارة على رؤيتهم الواضحة وإستراتيجيتهم المتبعة لما نرغب جميعاً أن يكون عليه أتيب.

وأضاف بالقول: أتيب صلب مالياً ويعمل تحت مظلة القانون مع تطبيق المعايير الدولية ويعدّ من أفضل المصارف الليبية في تقديم الخدمات المتميزة والحلول الرقمية المبتكرة، ونحن فخورون بما وصلنا إليه اليوم، ونحثكم جميعاً علي البقاء متحدين ومستمرين في التركيز على الزبائن، فهم أولويتنا القصوى.

وأفاد بالقول: في مهمتنا للرفع من شأن أتيب، تمكنا من رفع رأس المال إلى 100 مليون دينار ليبي حسب الإجراءات والقوانين وأصبحت الأسهم تعود بالنفع والأرباح على صغار وكبار المساهمين وجرى تداول هذه الأسهم في آخر سعر لها بقيمة 35 دينار ليبي للسهم الواحد وقُيِّمت حقوق الملكية بمبلغ 300 مليون دينار ليبي، ونحن فخورون جداً بهذه الإنجازات التي حققناها بفضل العمل الشاق للإدارة وفريق العمل..

وتابع: يجب مواصلة رحلة التحول الرقمي، فهي رحلة بدأناها ويجب أن نستمر فيها، ونحن فخورون وممتنون للعمل مع أفضل إدارة وموظفين في البلاد، واصلوا العمل الرائع ولا تلتفتوا إلى الوراء فالمستقبل أمامنا وسنخرج من هذه التجربة أقوى وأكثر تماسكاً.

وأكد بالقول: نحن على ثقة بأن اللجنة المكلفة من قبل المصرف المركزي سوف يتضح لها أن كل الاجراءات التي تم اتخاذها بخصوص رفع رأس المال كانت حسب قرار الجميعة وصحيح القانون وعودة مجلس الادارة لعمله للإكمال مسيرة تطور مؤسستنا في القريب العاجل.

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